Schömberg Vollzugsdienst kommt

Die Stadt will nach Angaben von Bürgermeister Karl-Josef Sprenger dort den Vollzugsdienst verstärkt kontrollieren lassen. Zwei oder drei Wochen lang würden zunächst "Gelbe Karten" verteilt, später dann auch Knöllchen. Es müsse vor allem gewährleistet werden, dass Einsatzfahrzeuge bei einem Notfall schnell an den See kommen, sagte Sprenger.

Frank Polich monierte, dass der Poller beim Kiosk oft nicht im Boden stecke, der gewährleisten soll, dass nur der Betreiber des Kiosks, die DLRG und der Bauhof durchfahren könnten. Sollte das auch künftig von den Verantwortlichen nicht richtig geregelt werden, könnte dieser Bereich wieder als öffentliche Parkfläche genutzt werden, schlug er vor.