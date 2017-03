Schömberg Vier neue Ehrenmitglieder ernannt

Der Obst- und Gartenbauverein lädt am Samstag, 18. März, zum Baumschneidekurs für das Frühjahr ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz. An diesem Tag findet auch ein Kurs in Weilen unter den Rinnen statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus in Weilen unter den Rinnen.

Im Anschluss berichteten zwei Heilpraktikerinnen über die heilende Wirkung des Gemüses sowie der Pflanzen aus dem heimischen Garten. Es sei von Vorteil, wenn das Gemüse selbst gezüchtet und unbearbeitet verzehrt werde. Mit verschiedenen Wickeln und Umschlägen könnte man vielen Krankheiten vorbeugen und diese behandeln.