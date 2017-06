Schömberg Viele sehenswerte Treffer

Bei idealen Bedingungen gingen 13 Mannschaften an den Start. Das Team des AK Asyl 1, das ausschließlich mit Spielern aus Eritrea antrat, steigerte sich im Turnierverlauf und erreichte den fünften Platz von sieben Mannschaften in der Vorrunde. Die Mannschaft des AK Asyl 2, in der überwiegend Spieler aus Gambia, aber auch aus Eritrea vertreten waren, spielte eine tolle Vorrunde mit vielen schönen Toren und zog ins Viertelfinale ein. Dort unterlag das Team jedoch verdientermaßen mit 0:2 gegen das Team von "Hannover 69". Beide Mannschaften zeigten eine technisch sehr anspruchsvolle Partie.

Anschließend gab es noch ein gemütliches Beisammensein und ein Vesper. So konnte man den Tag angenehm ausklingen lassen. Bis auf kleinere Blessuren wurde niemand verletzt, und die Partien wurden durchweg fair ausgetragen.

Ohne Helfer undenkbar