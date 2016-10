Schömberg Viel elektrische Energie sparen

In diesem Jahr setzte sich ein von T.P.I. geplantes und von e³ computing konzipiertes Hochleistungs-Rechenzentrum in der Kategorie Industrie unter den fast 200 Bewerbern durch. 80 Prozent weniger Stromverbrauch, jährlich um vier Millionen Euro geringere Energiekosten, 15 bis 20 Millionen Euro an Baukosten – all das spart der "Green IT Cube" – so der Name des dahinter stehenden Konzepts – ein. "Supereffizienz made in Germany – genial einfach, einfach genial", sagte Brigitte Zypries, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Der in Schömberg aufgewachsene Jörg Trippe betreibt dort seit fast drei Jahrzehnten eine Niederlassung und zeichnet für zahlreiche Projekte in der Region zum Thema Energieeffizienz verantwortlich.

Kühlung als Stromfesser

Sein prämiertes Verfahren ist in der Praxis am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt erprobt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im dortigen neugebauten Hochleistungs-Rechenzentrum feierte dieses Konzept im großtechnischen Maßstab Premiere. "In der Größenordnung von 12 000 Kilowatt IT-Last ist dieses Rechenzentrum das erste seiner Art", betont Trippe, Gründer und Geschäftsführer der Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft.