Schömberg VfB-Fanclub feiert das 20-jährige Bestehen

Aufgrund des Jubiläums "20 Jahre VfB Fanclub Schörzingen" ging Tommy Geiger ausführlicher auf die Vereinsgeschichte ein. 1997 mit 16 Personen gegründet, zähle der Fanclub 333 Mitglieder, davon seien 47 Prozent aus umliegenden Gemeinden. Bisher seien 125 Ausfahrten organisiert worden, an denen 4040 Personen teilgenommen haben. Champions-League-Achtelfinale, Abschiedsspiel von Krassimir Balakow, die deutsche Meisterschaft 2007, der Besuch von Karim Haggui bei der Weihnachtsfeier in Schörzingen im Jahr 2014: "Der Schörzinger Fanclub hat einiges erlebt." Als Ziel für die nächste Saison nannte er den Klassenerhalt in Liga eins.

Schriftführerin Michaela Geiger listete die Aktivitäten der Schörzinger Fans auf. Acht Ausfahrten seien unternommen und das 20. Dart-Turnier veranstaltet worden. Aber auch den Besuch der Regionalversammlung in Pfullingen oder die Teilnahme an der Dorfputzete führte sie an. Rührig und fest ins Vereinsleben in Schörzingen integriert, sei der Fanclub nicht mehr wegzudenken.

Kassierer Ingo Hürner wurde von den Kassenprüfern einwandfreie Arbeit bestätigt. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger führte die einstimmig erteilte Entlastung des Vorstands herbei und dankte für das Engagement des Fanclubs, das über das rein Sportliche hinaus gehe. Ortsvorsteherin Birgit Kienzler fungierte als Wahlleiterin und bedankte sich für die Mitwirkung beim nächsten Dorffest.