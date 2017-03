Schömberg Versenkte Container kosten wesentlich mehr

Monique Adrian (FWV) schloss sich dem an: Das Wertstoffzentrum passe in die bisherige Reihe der Wertstoffzentren im Kreis, sagte sie, aber an den Öffnungszeiten müsste man noch was tun. Sie regte einen zusätzlichen Öffnungstag in Schömberg an. Landrat Günther-Martin Pauli erwiderte, dass die Öffnungstage je nach Bedarf festgelegt worden seien.

Heinrich Götz (CDU) kritisierte hingegen, dass das neue Wertstoffzentrum nicht mehr zeitgemäß sei: Die Container müssten versenkt werden, damit nicht "jeder alles hoch tragen muss". Das wäre deutlich bürgerfreundlicher, und es gebe eine Reihe von Nachbarkreisen, die das bereits machten. Scholte-Reh verwies auf die zusätzlichen Kosten: Rund 150 000 Euro koste es auf flachem Untergrund, die Container zu versenken. Bei Gefälle müssten noch Stützmauern gebaut werden, und die Zufahrten müssten im Winter geräumt werden.

Landrat Günther-Martin Pauli verwies darauf, dass es immer auch eine Kostenfrage sei: Die Mehrkosten würden auf die Abfallgebühren draufgepackt, "und wir haben immer versucht, die Müllgebühren moderat zu halten, Kosten und Aufwand unter einen Hut zu kriegen". Hochgerechnet auf alle Deponien im Kreis wären das zusätzliche Kosten von 1,5 Millionen Euro. Fest stehe jedenfalls: "Die Menschen in Schömberg werden einen Mehrwert haben."