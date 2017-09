Schömberg Vermächtnis kommt später als erhofft

Schömberg. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger wies in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch darauf hin, dass der Fehlposten ein stärkerer Griff in die Rücklagen notwendig machte. Knapp 500 000 Euro seien geplant gewesen, rund 1,1 Millionen Euro seien es schließlich geworden. 867 000 Euro befanden sich Ende 2016 noch in den Rücklagen.

Auch positive Zahlen

Immer noch deutlich höher als der gesetzlich vorgeschrieben Mindestbestand von rund 216 000 Euro, so Sprenger. Doch für dieses Jahr sei vorgesehen, noch einmal 740 000 Euro aus den Rücklagen zu entnehmen, wodurch der Mindestbestand deutlich unterschritten werde. Daher sei es notwendig, weniger aus den Rücklagen zu entnehmen, es sei denn, die Einnahmen entwickelten sich ähnlich positiv wie 2016, so der Bürgermeister. Und danach sehe es aus: So sei das Eppler-Vermächtnis in Höhe von rund einer Million Euro geflossen, teilte Sprenger erfreut mit.