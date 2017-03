Schömberg Verlässliche Grundschule ist gefragt

Dass die verlässliche Grundschule nun im Jugendraum in der Grundschule stattfindet, hat für den Schulsozialarbeiter nur Vorteile: "Erstens sind wir im Schulgebäude und haben somit kurze Wege, zweitens haben die Schüler so auch gleich einen super Einstieg in die offene Jugendarbeit", bei der es auch Angebote für Grundschüler gebe. "Die Kinder fühlen sich wohl hier", macht Felde deutlich.

Bestätigt wird dies von den drei Schörzinger Jungen Andreas, Justin und Marvin, die an diesem Tag nach der Schule in den Jugendraum gekommen sind. Felde spielt mit ihnen "Mensch ärgere dich nicht", liest ihnen etwas vor oder hilft den Schülern bei den zu erledigenden Hausaufgaben.

Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern funktioniere sehr gut, betont Felde: "Sie sind auf die verlässliche Grundschule angewiesen und sind froh, dass es diese in Schörzingen gibt."