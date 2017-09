Schömberg Verein freut sich über neue Mitglieder

Neben vielen alten Bekannten begrüßten die Organisatoren auch einige Neulinge. Ein Team bestand aus vier Spielern, die während des Turniers auch beliebig ausgewechselt werden konnten. Aktiven Eisstockschützen war die Teilnahme nicht erlaubt. Die Vereinsmitglieder des ESV standen allen Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite. Besonders ambitionierte Spieler durften unter Anleitung mindenstens eines Vereinsmitglieds im Vorfeld schon einmal auf einer der vier Bahnen trainieren, ein Angebot, das von den Teilnehmern rege angenommen wurde.

Über den Wanderpokal, der alle zwei Jahre ausgespielt wird, durfte sich am Ende der Jahrgang 71 freuen, der im Finale das Team Solera mit 28:3 bezwang. Im kleinen Finale setzte sich die Narrenzunft Schörzingen mit 12:11 gegen die Binokelfreunde durch. Diese vier Mannschaften freuten sich über Pokale, ein Sonderpreis ging zudem an das einzige Frauenteam. Mangels Teilnehmerinnen musste das ursprünglich geplante Frauenturnier abgesagt werden. Alle Mannschaften erhielten Sachpreise, so dass am Ende kein Teilnehmer leer ausging. Zudem konnten die Teilnehmer für einen geringen Obolus Lose erwerben. Jeweils zwei Männer und zwei Frauen gewannen und durften als Belohnung ein Match gegeneinander austragen. Für den jeweiligen Sieger gab es eine Kiste Sekt und ein Fass Bier. "Nach anfänglichen Schwierigkeiten am Samstag, an dem wir das Turnier aufgrund des Regens kurzzeitig unterbrechen mussten, haben wir das Turnier problemlos durchgebracht. Wir haben am Sonntag dann einfach eine Stunde früher als geplant begonnen", sagt der Vorsitzende des ESV Schömberg, Armin Leis, der froh ist über die "große Resonanz".

"Die Leistungen waren zum Teil absolut ordentlich", zollt der Vereinsspieler den Jedermännern ein großes Lob. "Drei, vier Leute haben schon wegen einer Vereinsmitgliedschaft angefragt. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist es ja auch, den Verein zu präsentieren und gegebenenfalls zu stärken", so Leis, dessen Verein im Moment insgesamt 80 Mitglieder hat – darunter 21 Aktive. Den zweijährigen Turnus sieht Leis als optimal an. "Bei Auf- und Abbau ist dann doch immer sehr viel Manpower erforderlich, da würden wir bei einer häufigeren Austragung sehr schnell an unsere Grenzen stoßen. Zudem ist so gewährleistet, dass das Turnier beliebt bleibt", so Leis.