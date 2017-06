Schömberg Verbot für Drohnen

Diese, so Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, orientiere sich an der bisherigen Fassung aus dem Jahr 1983, die zwischenzeitlich außer Kraft getreten sei. In die neue Version seien Anregungen des Fischereivereins und der Träger öffentlicher Belange aufgenommen worden.

Ein weiterer Punkt, so die Leiterin des Bauverwaltungsamts, Sabine Neumann, sei das Verbot von Drohnen. Die Verwaltung habe ein Überflugsverbot für den Badebereich gewollt, was vom Landratsamt nicht genehmigt worden sei. Nun wurde ein "Überflugsverbot für Drohnen zum Zwecke von Foto- und Filmaufnahmen" für den gesamten Geltungsbereich des Sondergebiets Stausee erlassen.