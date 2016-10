Schömberg Verbesserungen angemahnt

Für den Zeitraum zwischen 2017 und 2021 gibt die Kommune dafür pro Jahr rund 90 000 Euro aus. Ulrike Mayrhofer (CDU) monierte jedoch die Mehrkosten in Höhe von insgesamt 15 000 Euro.

Kritik am Regionalverband

Zudem kritisierten einige Gemeinderäte, dass sich Pforzheim an dem Projekt nicht beteilige. Auch die Verwaltung räumte in ihrer Sitzungsvorlage ein, dass Gäste von Schömberg aus die Goldstadt mit dem Schnellbus nicht kostenlos erreichen könnten. CDU-Fraktionschef Joachim Zillinger nannte deshalb das derzeitige Konus-System ein "Auslaufmodell". Die entsprechenden Gremien auf Kreis- und Landesebene müssten nach Lösungen suchen. Sein Fraktionskollege Udo Bertsch sprach in diesem Zusammenhang von einer schwachen Leistung des Regionalverbandes.