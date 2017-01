Schömberg Vakante Pfarrstelle soll bald wieder besetzt werden

Licht in die Dunkelheit bringen

So sagte einer der beiden beim Verlassen des Gotteshauses zu den probenden Kindern: "Während ich die Botschaft an die Menschen im Gefängnis weitergebe, müsst ihr es allen Menschen hier draußen sagen: Gott liebt alle. Und das Licht leuchtet für alle, die im Dunkeln sind. Egal, wie dunkel die Dunkelheit ist."

Kirchengemeinderat Tobias Götz unterstrich in dem Impuls die Botschaft des Musicals und beschrieb Kennzeichen des Lichtes, das Jesus Christus der Welt schenke. Mit Blick auf den Zusammenschluss der beiden Gemeinden führte er aus: "Unser Auftrag ist es, Licht in unsere Dörfer zu bringen und als Christen in Bieselsberg und Schwarzenberg zu leuchten. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, durch das Zusammenrücken leuchtet es heller. Das wollen wir durch den Verbund in Zukunft verstärkt und sichtbar leben."