Schömberg Unterricht einmal ganz anders gestaltet

Interessierte sind eingeladen, in Schörzingen und Weilen an einer offenen Probe der Jugendkapellen teilzunehmen. Die Kinder aus Weilen und aus Ratshausen können dies am Donnerstag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr in Weilen tun, die Kinder aus Schörzingen sind am Freitag, 20. Januar, ab 18.30 Uhr zur Probe in Schörzingen eingeladen.

Auch die Eltern sind willkommen, um erste Eindrücke vom Musizieren in der Kapelle zu gewinnen und bei Bedarf Fragen an die Musiker zu stellen.