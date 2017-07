Schömberg Unternehmen geben Visitenkarten ab

Schömberg. Rektor Wolfgang Fiderer begrüßte die Unternehmenvertreter der Branchen Industrie, Handwerk, Behörden und Krankenpflege sowie die Schüler, Eltern und Lehrer.

In der Stauseehalle hatten die Schülern der Klassen 7, 8 und 9 der Werkrealschule sowie der Klassen 8 und 9 der Realschule Schömberg die Möglichkeit, sich bei den Unternehmen über ihrer berufliche Zukunft zu informieren. Auskunft erhielten sie von Fachkräften und Auszubildenden der Firmen über deren Produkte, Berufszweige und Ausbildungsmöglichkeiten. Powerpoint-Präsentationen ergänzten die persönlichen Gespräche an den Ständen und lieferten so weitere Informationen.

Das Angebot der Unternehmen wurde von den Kindern, Jugendlichen, deren Eltern und Lehrkräfte dankbar angenommen als Ergänzung zum Berufswahlunterricht an den Schulen und zu den Praktika.