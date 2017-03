Schömberg Unterhaltung auf "gut Schwäbisch"

Weilen u.d.R. Das funktionierte auch hervorragend, denn Leibssle zog alle Register typisch schwäbischer Redensarten und Weisheiten, wie sie eben nur er kennt, gebraucht und überzeugend darstellt.

Philosophie im Dialekt

Dahinter steckt offensichtlich eine gehörige Portion schwäbischer Philosophie, bescheiden formuliert in dem Satz: "Der Schelling und der Hegel, die sind bei uns die Regel." Leibssle behauptet aber auch mit Fug und Recht, dass er an diesem Abend am "schönsten Flecken" von Baden-Württemberg sei, nämlich in Weilen unter den Rinnen im Schlichemtal.