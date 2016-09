Schömberg Unfall: 18-Jähriger prallt gegen Baum

In der Nacht zum Sonntag, kurz nach 1.30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit dem Auto auf der L 562 in Richtung Salmbach. In einer abschüssigen, lang gezogenen Linkskurve kam er mit dem Fahrzeug auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und sein 21-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz schwer verletzt.

Der 21-Jährige war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, die mit 30 Mann im Einsatz war, befreit werden. Auf dem Beifahrersitz kam ein 19-Jähriger mit leichten Verletzungen davon. Zur Erstversorgung war das Rote Kreuz mit drei Notarzt- und drei Rettungswagen im Einsatz.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen stand und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. An das Auto gelangte er laut Polizei über einen seiner Mitfahrer. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.