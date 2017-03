Schömberg Unbekannte "entsorgen" Möbel

Schömberg. "Da hat jemand mächtig ausgeräumt", ärgert sich der Jagdpächter Walter Leis aus Schömberg: Unterwegs im Bitzwäldle zwischen Schömberg und Zepfenhan hat er am Montagmorgen einen Müllhaufen gefunden – mitten im Naturschutzgebiet. Direkt an einer Wegkreuzung hat ein Unbekannter die Reste mehrerer Holzschränke mit gläsernen Einlegeböden "entsorgt", sprich: einfach in den Wald geworfen.