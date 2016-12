Schömberg (bv). Der Gemeinderat Schömberg hat am Mittwoch erneut seine Position in Sachen Lärmaktionsplan bestätigt. So wird nach wie vor die B 27-Ortsumgehung als beste Möglichkeit angesehen, die Lärmbelastungen t entlang der Bundesstraße zu reduzieren. Tempo 30 lehnt der Rat sowohl auf der B 27 als auch auf der Schweizer Straße ab. Dort sollen aber die bestehenden Tempo-30-Bereiche bestehen bleiben. Weiter wird ein Flüsterasphalt auf der B 27 gefordert sowie die Bezuschussung von passiven Lärmschutzmaßnahmen. Frank Polich und Sascha Ströbel störten sich daran, dass die Gemeinde selbst kaum etwas entscheiden könne, aber einen Aktionsplan aufstellen müsse. So werde man wohl noch Jahre auf den Flüsterasphalt warten, weil der Belag auf der B 27 erst erneuert worden sei – und das eher schlecht als recht. Auch kann es laut Aussage des Planers sein, dass das Regierungspräsidium trotz gegenteiligen Votums des Rats auf der B 27 Tempo 30 anordnet.