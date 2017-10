Schömberg Übung unter realen Bedingungen

Die Bediener der Container benötigen eine spezielle Ausbildung, die jedes Jahr erneuert werden muss. In Schömberg sind die Spezialisten hierfür Michael Bantle, Thorsten Ott und Kevin Schlenker. Die Anlage besteht aus Stahl; die Flammen im Wasserbad ermöglichen eine kontrollierte Verbrennung.

In der Anlage wird ein Gebäudebrand möglichst realitätsnah simuliert. Einziger Unterschied: Die Brandübungsanlage hat eine Wärmebelastung von bis zu 400 Grad. Verglichen mit einem echten Brandeinsatz ist diese Temperatur wesentlich geringer. Auch die Rauchentwicklung ist schwächer als bei einem richtigen Feuer.

"Das Training bringt uns Sicherheit für den Einsatz im Innenangriff", sagt Atemschutzausbilder Lucas Mager. "Wir legen viel Wert darauf, dass vor allem die jungen Feuerwehrmänner ein sicheres Vorgehen und die gute Kommunikation im Trupp auch im Ernstfall erlernen."

Abschluss der Brandübungswoche war der intensive Probentag am Samstag. In den Tagen zuvor lag der Fokus stark auf theoretischer Unterweisung, in den Grundlagen der Brandbehebungstechniken sowie Brandphänomene und Strahlrohrtraining.

Am Übungstag selbst wurde unter realen Bedingungen geprobt: Die Feuerwehrmänner mussten mit Einsatzstress und Zeitdruck zurechtkommen. Zusätzlich gab es die Stationenausbildung, verteilt im ganzen Stadtgebiet. An der Schlichem wurde die Wasserentnahme aus offenen Gewässern geübt, bei der Firma Rauch trainierte die Wehr das Vorgehen bei einem Brand in großen Industrieräumen. Im Industriegebiet Nord wurden verschiedene Arten des Löschangriffs trainiert.