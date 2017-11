Schömberg Über die Tücken von Weihnachten

Schwarz sprach allen, die dem Rummel vom ersten Weihnachtsmarkt bis zur Bescherung nicht viel abgewinnen können, aus der Seele. Ob ellenlange Wunschzettel, Karpfen oder Saitenwürste mit Kartoffelsalat an Heiligabend, doch wieder Socken, Krawatte und Feinripp mit seitlichen Eingriff, oder das Durcheinander, wenn sich die komplette Familie zur Bescherung trifft, in ihrem Programm "Weihnachtsboykott" hatte sie es fertig gebracht, all die Sorgen und Nöte der Bundesbürger anlässlich der Feiertage zu vereinen.

Im zweiten Teil hatte die Powerfrau aus Ostwestfalen, die nicht nur in Sachen Dialekte und Text, sondern auch liedtechnisch überzeugte, bildlich verpackt, wie es aussehen könnte, wenn im Himmel die Hölle los ist. Diese wurde in ihrer Version ausgelöst durch die Kündigung des Managers der Himmelswerkstatt. Die himmlische Hausmeisterin Christa Stollen musste den Posten neu besetzen. Unter den Interessenten hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel – aus rein vorsorglichen Gründen mit dem Vermerk "Wir schaffen das" – ihre Bewerbung abgegeben. Dazu gab es eine Ausschreibung in einem "Manager konformen Silikon Valley Deutsch" sowie in RTL-Nachrichten-Format, was die Besucher des Schwimmbades begeistert aufnahmen.

Die Zuhörer konnten sich für einen Wunschzettel zum Thema "was ich an Weihnachten nicht haben möchte" entscheiden und zwischen "Oh du fröhliche" und "Oh du gruselige" wählen.