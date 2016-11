Schömberg Touristik und Kur hat neue Leitung

Derzeit ist Stefanie Dickgiesser Referentin für Fortbildung und Medien beim Verband Bildung und Erziehung im Landesverband Baden-Württemberg. Sie hat bereits langjährige Berufserfahrung im Bereich Projekt- und Eventmanagement, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristik und Kur. "Mich reizt die neue Herausforderung, welche viel Organisationstalent, Teamgeist und Eigenverantwortung fordert und ich freue mich auf eine erfolgreiche Zeit in Schömberg", so Dickgiesser. "Ich bin mir sicher, dass Frau Dickgiesser erfolgreich mit den vielen unterschiedlichen Partnern und Akteuren zusammenarbeiten wird und neue Impulse bei der touristischen Weiterentwicklung Schömbergs setzen kann", zeigte sich auch Bürgermeister Matthias Leyn erfreut über die Personalentscheidung.