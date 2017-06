Schömberg Tolle Vorführungen

Das Programm war von den Reitlehrern Anke Ulrich und Ulrike Müller abwechslungsreich gestaltet worden. Je nach Vorkenntnissen übten die Teilnehmer unter der Anleitung fleißiger Helfer am und auf dem Pferd. So standen neben dem Reiten in der Halle und auf dem Platz das Vorbereiten des Pferdes für die Reitstunde und das Führen eines Pferdes um Slalomhütchen und über Hindernisstangen auf dem Plan.

An einem Tag wurden die Pferde morgens besonders schick zurechtgemacht und gingen mit ihren Reitern blumengeschmückt auf einen entspannten Ausritt. Für eine noch intensivere Pferdeerfahrung wurde auch öfter mal ohne Sattel geritten. Am Abschlusstag zeigten dann alle, was sie während der Woche gelernt hatten: morgens bei einem kleinen Wettkampf, bei dem die Teilnehmer gegeneinander in verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben antraten, und nachmittags bei einer kleinen Vorführung für die Eltern.

Für die Sommerferien gibt es noch freie Plätze in den Reitkursen. Infos, Termine und Anmeldeformulare gibt es unter www.rv-ost.de.