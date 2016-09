Schömberg Todkranken und Angehörigen beistehen

Der ambulante Hospizdienst Schömberg ist ein wichtiger Arbeitsbereich des Vereins "Menschen helfen Menschen" und begleitet Schwerkranke und Sterbende. Er will dadurch auch die pflegenden Angehörigen etwas entlasten. Für diese Aufgabe engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiter, die aus unterschiedlichen Berufen, Konfessionen und Altersgruppen kommen.

Eine gute Vorbereitung ist notwendig, auch von gesetzlicher Seite ist eine besondere Qualifikation gefordert. Dies vermittelt der neue Kurs. Teilnehmen können Personen, die sich mit dem Thema "Sterben, Tod und Trauer" beschäftigen möchten, Familienangehörige begleiten oder sich vorstellen können, ehrenamtlich als Hospizhelfer im Hospizdienst tätig zu werden.

Der Kurs beginnt am Freitag, 23. September, mit dem Grundkurs. Dieser dauert bis 19. November. Zwei Termine finden jeweils am Freitagnachmittag, vier an Samstagen statt. Daran schließt sich eine Praktikumsphase an.