Schömberg TG blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Baier sprach von einem "ereignisreichen" Jahr. Höhepunkte seien die erfolgreiche Teilnahme am Landessportfest in Ulm und der von der TG organisierte 29. Stauseepokal gewesen. "Mit 244 Teilnehmern hatten wir einen Teilnehmerrekord."

Handball-Abteilungsleiter Lehmann hat eine Damen-, zwei Männer- und sechs Jugendmannschaften unter seinen Fittichen. "Unsere Jugend ist erfolgreich, die Frauen spielen in der Bezirksliga im vorderen Drittel mit, die erste Männermannschaft spielt um die Meisterschaft in der Bezirksliga, die zweite Männermannschaft tut sich nach drei Aufstiegen hintereinander aber schwer in der Bezirksklasse".

Fußballabteilungsleiter Riedlinger betonte, mit der ersten Mannschaft souverän den Klassenerhalt geschafft zu haben, der derzeitige Rang neun sei ausbaufähig. "Die zweite Mannschaft, die mit Täbingen eine Spielgemeinschaft bildet, hat für Achtungserfolge gesorgt". In Spielgemeinschaften sind die Jugendmannschaften und die Damen.

Wolfgang Schiller berichtete von der Skisparte, die nicht mehr an Wettkämpfen teilnehme. Er erinnerte an eine Radtour, eine Herbstwanderung, eine Skiausfahrt und an Skitouren und -wanderungen.

Tischtennisabteilungsleiter Hubertus Kalk freute sich, dass die erste Mannschaft den Abstieg in die Kreisliga B mit dem Wiederaufstieg sofort ausgewetzt habe. Die erste Frauenmannschaft spiele in der vier Teams umfassenden Bezirksklasse.

Der Leichtathletik-Chef zeigte sich "zufrieden" mit der Teilnehmerzahl beim Volkslauf, vermeldete die zweiten Plätze von Julia Jahr und der Herrenmannschaft bei der Gesamtwertung des Silberdistel-Albcups. Er hatte aber Negatives aus der Triathlonsparte zu berichten, die keine eigene Mannschaft mehr stelle und auch nicht mehr den Stauseepokal austragen werde. "Wir sind zufrieden, es läuft alles", meinte hingegen die Vorsitzende der 55 Mitglieder umfassenden Frauengymnastikgruppe, Gertrud Bendrat.