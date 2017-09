Schömberg Team "Schleuniger" ist am treffsichersten

14 Teams gemeldet

14 Mannschaften waren gemeldet, 13 sind jedoch nur angetreten. Ein Problem, das Turnierleiter Marcus Keuerleber mit der Vergabe einer Fünf-Tore-Wertung für die jeweils leer ausgehende Mannschaft löste.

Nachdem beim letztjährigen Turnier die Flutlichtanlage ausgefallen war und es aus diesem Grund keinen Sieger gegeben hatte, brachte Cheforganisator Tobias Renner die dritte Turnierauflage gut über die Bühne. "Wir rechnen gegen 22 Uhr mit einem Ergebnis", blickte Renner auf den Turnierablauf mit einer in zwei Gruppen eingeteilten Vorrunde, die sich in Viertel- und Halbfinale bis Endspiel im K.o.-System dezimiert. Kurz vor 23 Uhr war es dann soweit. Die SG BaggesBock hatte das kleine Finale um Platz drei und ein Preisgeld von 50 Euro gewonnen, als sich die "Schleuniger" und "SO 4" zum letzten Duell bereit machten.