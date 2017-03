Schömberg TC Schörzingen gewinnt neue Mitglieder

Der TC beteiligte sich mit sechs Mannschaften an der Bezirks-Verbandsrunde, so Sportwart Jürgen Probst. Die Saison für die erste Damenmannschaft war mit dem dritten Platz erfolgreich, die zweite Damenmannschaft landete in der Kreisstaffel auf Platz vier und tritt wieder mit einer Sechser-Mannschaft an. Die Herren 1 landeten auf Rang drei in der Bezirksklasse 1, die Herren 2 wurden Dritte in der Bezirksstaffel 1. Die Herren 40 beendeten die Runde als Tabellenletzter. Die Herren 55 gingen in der Bezirksoberliga an den Start und erreichten Platz vier.

Bei den Einzel-Vereinsmeisterschaften gingen sieben Senioren, neun Herren und 14 Frauen an den Start. Bei den Senioren siegte Chris Bartl, bei den Herren holte sich Jochen Hermann den Titel, bei den Frauen siegte Daniela Maus.

Die Doppel-Meisterschaften wurden mit jeweils fünf Doppel bei den Herren und Frauen ausgetragen. Bei den Männern setzten sich Tommy Geiger und Gerd Weinmann durch, bei den Frauen holten sich Daniela Maus und Ellen Kienzler den Titel.

Antje Bayer, Jochen Hermann, Jürgen Probst und Simone Rebhan wurden vom WLSB und WTB geehrt. Zugestimmt haben die Mitglieder der Erhöhung des passiven Mitgliederbeitrags von zehn auf 13 Euro.