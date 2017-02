Schömberg Streit wegen Langenbrander Kreisel

In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt sowie für Verwaltung und Wirtschaft am Dienstagabend ist es um die Gestaltung der Kreisverkehre in Langenbrand und Schömberg gegangen. Das Thema kam erneut auf die Tagesordnung, nachdem sich der Gemeinderat 2016 nicht auf einen Gestaltungsvorschlag hatte einigen können. Bei einem Wettbewerb hatte nur ein Unternehmen einen Vorschlag eingereicht. Das Ingenieurbüro Gerhardt aus Karlsruhe wurde jetzt beauftragt für beide Kreisel jeweils einen Vorschlag zu erarbeiten.

Stadtplaner und Architekt Werner Gerhardt stellte im Ausschuss seine Ideen vor. Vorneweg machte er deutlich, dass es sich bei einem Kreisel in erster Linie um einen Verkehrsknotenpunkt handele. Es sei daher wichtig, ihn nicht zu überfrachten. So müsse ein Autofahrer aus Sicherheitsgründen über den Kreisel blicken können. Auch ein Fußgänger dürfe nicht abgelenkt werden. Außerdem berücksichtigte er die Vorgaben, dass das Ganze nicht zu teuer sein dürfe und die Pflanzen pflegeleicht sein müssten. Laut Sitzungsvorlage sind in diesem Jahr für den Kreisel in Schömberg 20 000 sowie für denjenigen in Langenbrand 17 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Für den Kreisel in Langenbrand schlug Gerhard in der Mitte eine Bepflanzung mit Lavendel vor. Drum herum soll es ein schneckenartiges Gebilde aus Cortenstahl geben. Dabei handelt es um ein Material, das an der Oberfläche besonders schnell rostet, aber unter dieser Oberfläche sehr wetterfest ist. Hier könne das Glückssymbol hineingraviert werden.­ Der Rasen soll über eine Lichtleiste beleuchtet werden.