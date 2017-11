Schömberg (bv). Die Stadt Schömberg belässt die Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuern A und B unverändert. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 340 Prozent, derjenige für die Grundsteuer A bei 320 und der für die Grundsteuer B bei 300 Prozent. Damit, so Stadtkämmerin Simone Matzka, habe die Stadt die Anrechnungssätze nach den Richtlinien des Ausgleichstocks erfüllt. Bei der Grundsteuer liege Schömberg unter dem Landesdurchschnitt, bei der Gewerbesteuer genau im Schnitt. Die Gewerbesteuer bringt in diesem Jahr 1,6 Millionen Euro in die Stadtkasse, die Grundsteuern zusammen ergeben rund 500 000 Euro.