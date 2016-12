Schömberg "Stets auf der Suche nach neuen Ideen"

Wir haben uns ja nicht auf die Reise gemacht, weil es uns im Schlichemtal nicht mehr gefallen hätte. Ganz im Gegenteil – Heimat ist Heimat. Wir vermissen die Region, die Menschen, Familie und Freunde. Aber für echtes Heimweh fehlt uns die Zeit. Und wenn es doch mal durchkommt, gibt es Saitenwürstle mit Kartoffelsalat oder Linsen mit Spätzle.

Wie läuft es mit dem Gästehaus?

Die Anfangszeit war wirklich schwierig. Wir mussten mehr renovieren und erneuern, als wir gedacht hatten. Es haben sich Problem aufgetan, die wir vorher nicht gesehen haben. Neben den Schwierigkeiten mit der Renovierung hat es auch eine Weile gedauert, bis wir Gäste im Hause hatten und die Kontakte zu den Reisepartnern fruchteten. Aber dann ging es los. Wir haben das Glück, dass Candlewood sogar eine Auszeichnung als "Bestes Neues Guesthouse in Südafrika" bekommen hat. Und wir sind in zwei bekannte Reiseführer aufgenommen worden. Heute sind wir sommers wie winters sehr gut gebucht.

Worin unterscheidet sich Candlewood von anderen Unterkünften?

Der Wettbewerb ist groß. In Knysna konkurrieren wir mit 130 anderen Häusern. Wir arbeiten als Team mit unseren Angestellten. Das klingt banal, aber in Südafrika ist es üblich, eine Distanz zu den meist schwarzen Angestellten einzuhalten. Bei uns geht es familiär zu. Wir sprechen alle mit Vornamen an, wir kümmern uns um die Familien unserer Angestellten Anna, Plessey und Faith. Zudem legen wir großen Wert auf beste Qualität. Wir haben nur die besten Lebensmittel. Vieles machen wir selbst wie Marmeladen, Kuchen oder Pralinen. Avocados, Limonen und einige andere Früchte haben wir im Garten. Und wir nehmen uns viel Zeit für die Gäste. Viele sind das erste Mal in Südafrika und haben viele Fragen. Es ist wichtig, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Das spiegelt sich in Weiterempfehlungen wider. Auf einem Reiseportal zählen wir zu den drei besten Guesthouses in Knysna – zumindest laut Gästesicht.

Wie entwickelt sich das Land? Welche Schattenseiten gibt es in Südafrika?

Südafrika ist ein großartiges Land. Die Vielfalt der Landschaft ist unglaublich. Speziell an der Garden Route: Wir haben Berge, riesige Wälder, Seen und Lagunen, die schönsten Strände des Landes und liebenswerte Menschen. Entlang der "Garden Route" entwickeln sich viele gute und spannende Projekte. Sie alle helfen, die Arbeitslosigkeit zu senken und die Infrastruktur zu verbessern. Aber das Land ist nicht mit der westlichen Welt zu vergleichen. Die Stimmung kann schnell kippen. Es gibt auch hier populistische Strömungen.

Können Sie einen Teil dazu beitragen, die Situation zu verbessern?

Nur im Kleinen. Wir glauben, dass Bildung und Wissen die beste Waffe gegen Armut und Rassismus ist.

Welche Projekte stehen bei Ihnen in Zukunft an?

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen. So haben wir für die Gäste einen Motorroller besorgt, damit kann man Ausflüge rund um die Lagune machen. Aber das spannendste ist die Einführung des "Candlewood Pinot Noir".

Sie haben einen eigenen Wein?

Wein spielt bei uns eine große Rolle. Aber die besten Weine kommen noch aus der Gegend von Stellenbosch, Franshoek und Paarl. Wir wollten für unseren Betrieb aber einen guten Wein von der Garden Route. Dieser sollte ökologisch sein. Wir haben lange nach einem Partner gesucht und mit Nico Fourie, einen Winzer aus dem Harold Valley in den Outeniqua Mountains, auch gefunden. Er gewinnt einen Pinot Noir aus alten Rebstöcken. Der Wein wird ökologisch angebaut und in alten Fässern ausgebaut. Wir haben Zugriff auf den Pinot Noir einer seiner Weinberge – ein Single Vineyard Estate Wine mit einer Auflage von nur 2900 Flaschen. Es gibt auch schon Interessenten für den Import nach Deutschland. Aber viel lieber trinken wir den Wein mit unseren Gästen in Knysna.

Weitere Informationen: www.candlewood.co.za.