Schömberg Statt Eis wartet Matsch auf Sportler

Dickgiesser hatte sich intensiv umgesehen, mit den Streckenposten vom TV Oberlengenhardt unterhalten, und erstmals die gut funktionierende Kooperation mit dem Berufsförderungswerk erlebt. Das stellte nicht nur Umkleidemöglichkeiten, Raum für die Anmeldung, Parkplätze und Verpflegung bereit, deren Mensa war zudem gleichzeitig Treffpunkt für die Siegerehrung.

Neben der rund 15-köpfigen Mannschaft um den Chef des TV Oberlengenhardt waren noch das DRK, Feuerwehr und ein Streckenarzt zur Stelle. "Ohne Ehrenamtliche wäre so ein großes Event nicht machbar", erkannte Stefanie Dickgiesser schnell. Erstmals war sie für den Startschuss verantwortlich. "Ungewohnt, aber ich habe es mir viel lauter vorgestellt", so die Touristikchefin, die beim Start dem moderierenden Ex-Profi-Radrennfahrer Heinz Betz zumindest optisch die Schau stahl.

Kein eindeutiger Sieger feststellbar

Betz leitet zusammen mit dem zweifachen Olympiasieger Gregor Braun die Radsportakademie Bad Wildbad, die federführend für die Rennen verantwortlich waren. Die erlebten in diesem Jahr ein Novum.

"Wir konnten heute keinen eindeutigen Sieger feststellen, Niklas Scheel und Simon Schneller sind auf das Tausendstel über die Ziellinie gefahren", erklärte Betz bei der Siegerehrung. Schneller war diesmal also nicht schneller – der Lokalmatador und Vorjahressieger vom TV Oberlengenhardt musste sich den Sieg mit Niklas Scheel teilen.

Nicht erreicht hat die Veranstaltung in diesem Jahr die Schüler. Gerade mal vier Starter waren in den verschiedenen Altersklassen angereist. Die kamen komplett vom TSV Bad Wildbad, mit Moritz Schulze (U 8) als jüngstem Teilnehmer – der sich jedoch am meisten über die Medaille von Stefanie Dickgiesser freute. Den Kontrast dazu bildeten die Hobby-Fahrer, die in der Einzel- und Tandemversion mit mehr als 50 Teilnehmern im Start/Zielfeld aufliefen.