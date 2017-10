Rottweil-Zepfenhan/Schömber g -Schörzingen. "Wir sind gezeichnet fürs Leben – an Leib und Seel": Unter diesem Motto spielt ein Stationentheater zwischen den Ruinen der Gedenkstätte Eckerwald am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, 10 Uhr. Acht Theaterspieler präsentieren in fünf Szenen Häftlingsschicksale von Überlebenden des "Wüste"-KZ. In der Schlussszene beim Mahnmal werden Abschnitte aus dem Klagepsalm "Haltepunkt Eckerwald" von Gerhard Lempp rezitiert und choreografisch veranschaulich. Außerdem wird die Neubearbeitung der Broschüre "Wüste 10 – Gedenkpfad Eckerwald" vorgestellt. Auf der Basis vieler dazugewonnener Erkenntnisse wurde der darstellende Teil neu erarbeitet. Im zweiten Teil kommen 26 überlebende Häftlinge zu Wort. Bei Regenwetter wird in die Halle auf dem KZ-Friedhof Schörzingen ausgewichen.