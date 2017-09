Schömberg Stationentheater im Eckerwald

Schömberg. "Wir sind gezeichnet fürs Leben – an Leib und Seel": Unter diesem Motto lädt die Initiative Gedenkstätte Eckerwald am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, zu einem Stationentheater zwischen den Ruinen des Eckerwalds ein. Acht Theaterspielern präsentieren in fünf Szenen Häftlingsschicksale von Überlebenden der Wüste-KZ. In der Schlussszene beim Mahnmal werden Abschnitte aus dem Klagepsalm "Haltepunkt Eckerwald" von Gerhard Lempp rezitiert und choreografisch veranschaulich.