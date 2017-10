Schömberg Startschuss für Bauarbeiten in Bieselsberg

Zum Zeitpunkt der Vergabe wurden für den Ausbau der Unterreichenbacher Straße Kosten in Höhe von knapp 945. 000 Euro ermittelt, teilte Bauamtsleiter Martin Dittler auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von rund 352 000 Euro. Die reine Vergabesumme ohne Baunebenkosten an die Firma Vogel liegt bei fast 784 .000 Euro, informierte Dittler.

In Bieselsberg sorgt der Ausbau für eine große Erleichterung. Ortsvorsteher Ulrich Burckhardt sprach von einer "historischen Entscheidung", als die Nachricht bekannt wurde.