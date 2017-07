Schömberg Standort wird noch 2017 festgelegt

Wo soll in Schömberg ein neuer Kindergarten entstehen? Momentan sind drei Standorte im Gespräch. Der derzeitige Kindergarten in der Talstraße jedenfalls wird abgerissen.

Schömberg. In einer Umfrage haben sich die Eltern mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den neuen Kindergarten am alten Standort zu bauen. Auch die Belegschaft bevorzugt diesen Platz. Er ist auch noch im Rennen.

Im Gespräch sind aber auch zwei andere Plätze für die Einrichtung. So wird ein Neubau in der Brunnen- sowie in der Schillerstraße diskutiert. In der Schillerstraße gibt es bereits einen Kindergarten.