Schömberg "Stammtischmusig" auf zweitem Platz

Bad Mergentheim/Schömberg. Mit einem Kleinbus fuhren die sieben Musiker, die aus den Musikvereinen Hausen am Tann, Weilen unter den Rinnen, Dotternhausen und Dormettingen bereits am Vormittag zum Soundcheck ins Taubertal. Bevor sie in Bad Mergentheim ankamen, probten sie noch einmal an der Raststätte Schönbuch. Der große Fan-Bus, mit Bier vom Gasthof Plettenberg, kam am Nachmittag nach.

Die Stimmung der Musiker, aber auch die Atmosphäre auf dem historischen Marktplatz der Stadt im fränkischen Teil Baden-Württembergs war prima. Die fünf teilnehmenden Bands und Kapellen freuten sich über eine gute Beifallkulisse. Auf dem Jurorenpodium befanden sich in gebührendem Abstand zur Bühne die Journalistin Barbara Kurz, Peter Seitz von der Formation "Alpenblech", Werner Acker, Dozent der Hochschule für Musik in Stuttgart, sowie der Blasmusikspezialist und Moderator Edi Graf. Neben der Jury-Wertung zählten im Gesamtergebnis auch das Telefonvoting der Zuhörer und die Stimmen der Gäste vor Ort.

Freude am gemeinsamen Musizieren und Kameradschaft zeichnete alle Teilnehmer aus: Die "Plettenberger" haben sich an diesem Tag mit den "Jonga Remstäler" angefreundet.