Nun also doch: Das Stauss-Haus, direkt neben dem Schömberger Rathaus, wird abgebrochen. Die Stadt Schömberg hat einen entsprechenden Bauantrag gestellt, der in der Sitzung des Gemeinderats am morgigen Mittwoch, 21. Juni, behandelt wird. Damit ist klar, dass das alte, baufällige Haus in der Alten Hauptstraße 9 nicht erhalten werden muss. Die Stadt hatte hinsichtlich des Denkmalschutzes mit dem Regierungspräsidium verhandelt. Das Thema war auch beim Besuch von Regierungspräsident Klaus Tappeser zur Sprache gekommen. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger hatte erklärt, aufgrund der schlechten Bausubstanz sei es nicht sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar, das Gebäude zu sanieren und zu erhalten. Das herrschaftliche Stadthaus aus dem Jahr 1837 beherbergte viele Jahre lang einen Gemischtwarenladen, der in den 1960er-Jahren aber schloss. Ehe die Stadt das Haus 2008 erwarb, stand es einige Jahre lang leer. Eine Besonderheit ist die Sandsteinfassade, an der aber der Zahn der Zeit nagt. Wie berichtet, soll das Stauss-Haus für einen Erweiterungsbau des Rathauses weichen, das saniert und vergrößert werden muss. Für dieses Projekt sind im Finanzplan der Stadt 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Foto: Visel