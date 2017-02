Mit dem traditionellen "Bolanes" der Schömberger Narrenzunft ist am Sonntag einer der Höhepunkte der Fasnet auf der Zollernalb angestanden. Hunderte von Fransenkleidle und Fuchswädel tanzten auf dem Marktplatz, angeführt vom Husar, vor zahlreichen Zuschauern ihre einzigartigen Figuren, die Johann Wuhrer um 1900 von der Walz aus Frankreich mitgebracht hatte. Zuvor waren die Narren in Begleitung von vier Kapellen durchs Städtle gezogen, um sich auf dem Marktplatz für ihren großen Auftritt zu sammeln. Bereits am Vormittag waren die "20er" in Aktion getreten. Um 11.11 Uhr riefen sie die Fasnet in der Narrenhochburg aus und verkauften das neue Narrenblättle. Am Fasnetsmontag wird das bunte Treiben um 8.11 Uhr mit dem historischen Narrensprung fortgesetzt; dann erklingt das Narrenlied, und nachmittags ist noch einmal große Polonaise auf dem Marktplatz. Fotos: Engelhardt (2)/Wilkens