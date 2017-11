Schömberg (bv). Vertagt worden ist in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch der Tagesordnungspunkt "Hochwasserschutz an der Schlichem". Dabei wäre es um den Beitritt der Stadt zu einem Zweckverband gegangen. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger begründete die Vertagung damit, dass es in dieser Sache noch Gesprächsbedarf mit dem Landratsamt gebe. Um die Hochwassergefahr an der Schlichem zu bannen, planen die Anliegergemeinden einen Zweckverband zu gründen, um so gemeinsam die einzelnen Schutzmaßnahmen in den Gemeinden zu planen und umzusetzen. Die Schömberger Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, dem Zweckverband nicht beizutreten, sondern die örtlichen Schutzmaßnahmen in Eigenregie zu verwirklichen. Dabei, so hatte Sprenger dargelegt, gehe es für Schömberg lediglich um den Bereich Obere Säge. Denn die Probleme im Bereich des Gewerbegebiets Eichbühl könnten über den Zweckverband nicht gelöst werden. Eine Beteiligung sei aus finanzieller Sicht nicht sinnvoll, weil "nahezu die Hälfte dessen, was Schömberg eine Mitgliedschaft kostet, ein reiner Solidaritätsbeitrag wäre", den Sprenger mit 88 500 Euro bezifferte.