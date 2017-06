Schömberg Spannende Ferien

Manchmal gilt eine Frist

Anmeldungen sind ab Donnerstag, 29. Juni, in der Touristik und Kur im Rathaus möglich. Bei einigen Veranstaltungen ist die Anmeldung direkt beim Veranstalter nötig. Manchmal ist eine Frist zu beachten. Das Programm wird an der Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg und der Reuchlin-Schule in Bad Liebenzell verteilt. Restexemplare sind ab 20. Juni erhältlich bei der Touristik und Kur, der Volksbank Schömberg, der Sparkasse Schömberg, der Spiel-Idee, bei der Buchhandlung Meiler und bei Primavera. Zudem gibt es das Heft unter www.schoemberg.de.