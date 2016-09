Schömberg Sozialkritisches Plädoyer für Schwache

Nein, einfache Kost war das, was Anny Hartmann auf der Bühne des früheren Schwimmbades servierte, wahrlich nicht. Denn die Zuschauer konnten sich fast zu keinem Zeitpunkt zurücklehnen, berieseln lassen und sich dabei über Fehler und Fehlverhalten der anderen amüsieren.

Immer wohl geplant

In vollem Galopp nahm die temperamentvolle Rednerin ihre Gäste mit.

Mal laut anspornend, nach allen Seiten ohne Rücksicht auf Verluste austeilend, mal flüsternd, aushorchend, um aus der Deckung zum Angriff überzugehen. Kaum wähnte sich das Publikum in ruhigerem Fahrwasser, kam die nächste Attacke: knallhart und kraftvoll, aber immer wohl geplant, klug recherchiert und unanfechtbar.

Die Bandbreite an politisch brandaktuellen Themen war riesig. Ein paar Beispiele aus ihrer fast endlosen Anklageschrift: Freihandelsabkommen, TTIP im Besonderen, gerechtere Bezahlung, einschließlich Mindestlohn oder Grundeinkommen, Brexit, Doping, Internationaler Währungsfond, Bestechlichkeit, allen voran "der Franz, der Kaiser, der Beckenbauer". Überall regiere Neid, Missgunst und persönlicher Vorteilsgewinn, so ihr Fazit.

Aber auch mit ihren eigenen Schwächen hielt die furchtlose Kabarettistin nicht hinter dem Berg, beispielsweise mit ihrer Leidenschaft für Schokolade und gutes Essen, der sie freilich auch etwas Gutes abgewann: "Es lohnt sich, auch mal ein bisschen anders zu sein!" Ein Mann wolle mit seiner Frau auch mal wieder richtig essen gehen, nicht immer nur hören: "Ich esse heute einen kleinen Salat."

Mut zu Veränderungen

Aber Hartmann machte auch Mut zu Veränderungen, zeigte Lösungswege auf und rüttelte wach. "Es ist keine persönliche Leistung, hier in Deutschland geboren zu sein, sondern Glück!", führte sie angesichts der vielen Flüchtlinge vor Augen. Und wer so viel Glück habe, der könne auch mal helfen. Derzeit käme ein Flüchtling auf 80 Menschen in Deutschland.

Hier bei uns säßen dann eineinhalb Hilfesuchende, rechnete sie blitzschnell vor. Da könnte man doch wirklich sagen: Wir schaffen das! Woraufhin sie zerknirscht einräumte, jetzt müsse sie im politischen Kabarett schon die Merkel zitieren.

Gegen Ungerechtigkeiten

"Sie hat es geschafft, schwierigste politische und wirtschaftliche Zusammenhänge so zu erklären, dass auch ich sie verstanden habe", bekannte Moderatorin Ludgera Petermann am Ende des Programms. Doch vielleicht ginge auch so mancher Besucher nachdenklich nach Hause, mit dem Vorsatz, gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt etwas zu tun.