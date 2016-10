Schömberg Sogar Helene Fischer wird nicht verschont

Mit Gerhard Polt wurde sie verglichen, als ein Fan über sie sagte: "Wie der frühe Polt. Nur weiblich halt ... und hübscher!" Mit ihrem liebreizenden Charme überbietet sie den Humor von Polt.

Mia Pittroff, in Bayreuth geboren, wohnhaft in Berlin, spricht beinahe nebenher über Buddhismus-Wochenendkurse in einer unbeheizten Burg mit unbeheiztem Fußboden, von Problemen der Energiekreise zwischen Desiree, Joachim, Janine und ihr selbst, als würde man Kochrezepte unter gelangweilten Hausfrauen austauschen. Spitzzüngig lässt sie sich aus über Pokemon-Jäger und Wischfetischisten der neuen Smartphone-Generation. Und als man dachte, man hätte schon alles von Mia Pittroff gehört, dann fing sie auch noch an zu singen. Selbst Helene Fischer hatte keine Chance, von der Kabarettistin, mit Blockflöte "bewaffnet", verschont zu bleiben.

Zum Abschluss besang sie Jürgen, der mit im wahrsten Sinne roher Gewalt seine Garagentor-Einfahrt verteidigt.