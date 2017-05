Schömberg Sich wohlfühlen

Der Gemeinderat von Schömberg hat eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wo soll ein neuer Kindergarten entstehen? Die Standorte an der Brunnen- sowie Schillerstraße sind derzeit die Favoriten des Gemeinderates. Dabei ist die Meinung der Eltern eindeutig. Sie wollen mit großer Mehrheit an der Talstraße bleiben. Der Gemeinderat sollte bei seiner Entscheidung sich dem Willen der Eltern anschließen. Sie bringen gewichtige Argumente ins Spiel. Die Kinder können sich dort in den großen Außenanlagen gut bewegen und ungestört spielen. Das Verhältnis zu den Anwohnern stimmt. Das Wichtigste ist, dass sich die Kinder und damit auch die Eltern und Erzieher wohlfühlen. Das ist letztendlich entscheidender als die Kosten, die bei einem Neubau an der Talstraße am höchsten wären. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler!

Schömberg. So entschied der Gemeinderat gegen die fünf Stimmen der SPD-Fraktion die Fachgutachten fortzuschreiben, eine Sichtbarkeitsanalyse einzuholen und die vorliegenden Expertisen durch ein externes Büro auf ihre Schlüssigkeit untersuchen zu lassen.

Darüber hinaus beauftragte das Gremium das Büro Gerhardt.Stadtplaner.Architekten die noch offenen Fragen insbesondere zum behördlichen und privaten Funk klären zu lassen. Auf der Grundlage der fortgeschriebenen schalltechnischen Untersuchung sollen die Gemeinderäte darüber entscheiden, ob sich im Teilflächennutzungsplan die Windkraftanlagen nur auf dem Hengstberg oder nur auf der Langenbrander Höhe oder in beiden Bereichen konzentrieren sollen. Der Gemeinderat beauftragte die Büros Bioplan sowie Gerhardt.Stadtplaner.Architekten, die Entwürfe des Umweltberichts sowie des Teilflächennutzungsplanes entsprechend der Fachgutachten anzupassen. Außerdem wird der Plan erneut ausgelegt, damit Einwände vorgebracht werden können.