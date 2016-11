Schömberg Sein Wunsch: lebendiges Miteinander

"Mein Name verrät schon, dass ich aus dem Norden komme", sagt der 1977 in Bremen geborene Theologe schmunzelnd, wenn er sich im Schwabenland vorstellt. Aber keine Sorge, fügt er schnell hinzu, er verstehe Schwäbisch. "Ansonsten frage ich nach", verspricht er seinen Gottesdienstbesuchern in Maisenbach, Beinberg und Unterlengenhardt.

Dort hat er seit September 2014 kommissarisch die Amtsgeschäfte geführt, ehe er vor wenigen Wochen von Landesbischof Otfried July mit Wirkung vom 1. November in den ständigen Pfarrdienst berufen wurde. Allerdings führt Hinrichs die geistlichen Aufgaben dieser Pfarrstelle nur im Rahmen eines 75-prozentigen Dienstauftrags aus; mit einer 25 Prozent-Stelle wurde ihm die Klinikseelsorge im Paracelsus-Krankenhaus in Unterlengenhardt anvertraut.

Nach Abitur und Zivildienst in Bremen machte Hinrichs zunächst eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann. Während dieser Zeit wuchs in ihm der Wunsch, Pfarrer zu werden. Sein Theologiestudium absolvierte er daraufhin in Tübingen und Göttingen.

Für das zweijährige Vikariat kehrte er wieder in seine Heimatstadt zurück. Bis zum Jahr 2014 sammelte er dort als Pfarrer im Entsendungsdienst vielfältige Erfahrungen in der Gemeindearbeit: bei einem Praktikum im Rundfunkreferat bei Radio Bremen, während einer halbjährigen Tätigkeit in der anglikanischen Partnergemeinde St. Franzis in Dudley/England, in der Reformierten Gemeinde Bremen-Farge sowie in der Lutherischen Versöhnungsgemeinde Bremen-Sebaldsbrück.

Weit gefächertes Aufgabenfeld

Über eineinhalb Jahre war Hinrichs mit einer halben Stelle in der Bremischen Evangelischen Kirche tätig, um seine Freundin Beate treffen zu können. Sie stammt aus Lauffen am Neckar, war zu jener Zeit Beamtenanwärterin im Lehramt und unterrichtete am Maria-von-Linden-Gymnasium in Calw.

Im Mai 2013 fand die Hochzeit statt, zwei Jahre später – inzwischen wohnte das Ehepaar in einer Mietwohnung in Zainen – wurde Tochter Fine geboren. Im Dezember 2015, als bereits fest stand, dass sowohl Hinrichs’ Bewerbung auf die Pfarrstelle als auch seine zusätzlichen Prüfungen in Religionspädagogik erfolgreich waren, zog die junge Familie ins frisch sanierte Pfarrhaus in Maisenbach ein.

Das weit gefächerte Aufgabenfeld in der Kirchengemeinde Maisenbach stellt für den engagierten Seelsorger eine persönliche Herausforderung dar, beinhaltet es doch drei Predigstellen, einen Lehrauftrag in der Reuchlin Grund- und Realschule Bad Liebenzell sowie die seelsorgerliche Arbeit mit Patienten während ihres Klinikaufenthaltes. So könne an einem Tag der Wechsel von einer höchst lebhaften Schülerschar zum beschaulichen Geburtstagsbesuch, vom ereignisreichen Konfirmandenunterricht zum einfühlsamen Trauergespräch auf dem Programm stehen, schildert Hinrichs.

"Ich empfinde es oft als beglückend, viele Teller gleichzeitig in der Luft zu haben", sagt der frisch gebackene Gemeindepfarrer. Dieses lebendige Miteinander entspräche ganz seinem theologischen Motto, einem abgewandelten Maria Montessori Zitat: "Hilf mir, es selbst zu glauben." Das bedeute für ihn, jeder Mensch dürfe seine Erfahrungen über Glauben und Gott äußern, um gemeinsam vorwärts kommen und voneinander lernen zu können. Bedauerlich fände er, wenn sich jemand beleidigt zurückzieht, nur weil er eine andere Meinung hat. "Ich wünsche mir, dass wir immer miteinander im Gespräch bleiben", hofft er.