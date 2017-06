Schömberg Sein größter Wunsch ist es, normal zu leben

Schömberg-Schörzingen. Dreimal in der Woche müsse er nach Villingen zur Blutwäsche fahren: "Ich bin abhängig von der Maschine", sagt er. "Und trinken darf ich höchstens einen Liter Flüssigkeit am Tag, denn ich habe keine Ausscheidungen mehr – außer durch den Schweiß." Vor allem an heißen Tagen sei es ein Problem, wenn man nur so wenig trinken dürfe.

Er ist mit einem Defekt an den Harnleitern zur Welt gekommen, die Nieren sind immer weiter geschrumpft. "Mit elf habe ich die erste Spenderniere bekommen, von meiner Mutter", sagt der 26-jährige Schörzinger. "Sie hat acht Jahre gehalten, danach war ich ein Jahr an dMer Dialyse."

Die zweite Spenderniere bekam er von seinem Vater, als er 20 war. Es gab Komplikationen, kam zu einer Blutvergiftung. Nach viereinhalb Jahren versagte das Organ komplett: "Seit Dezember 2015 bin ich wieder an der Dialyse."