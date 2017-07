Schömberg Sechs geführte Wanderungen

Schömberg. Zusammengestellt wurden abwechslungsreiche Wanderungen und Exkursionen, sodass für jeden Wanderer und Naturliebhaber etwas dabei sein sollte. Das Angebot reicht von einer Tour auf den Oberhohenberg bis zu einer Wanderung auf den Ortenberg.

Die erste Wanderung startet am Sonntag, 18. Juni, um 13 Uhr bei der Hütte auf dem Oberhohenberg. Wanderführer ist Andy Mayer. Die zweite Tour beginnt am Samstag, 24. Juni, um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des KZ Schömberg unter dem Motto "Auf den Spuren des Unternehmens Wüste 6, 7 und 8". Die dritte Wanderung am Sonntag, 23. Juli, beginnt um 11 Uhr am Rathaus in Ratshausen. Es geht auf den Plettenberg mit Wanderführer Dietmar Walter.

Am Samstag, 9. September, findet ab 13.30 Uhr eine Führung auf dem Gedenkpfad Eckerwald, ehemaliges Gelände der "Wüste 10" statt. Start ist am Parkplatz an der Kreisstraße Schömberg – Feckenhausen mit Immo Opfermann. Eine Wanderung auf den Ortenberg mit Dietmar Walter am Sonntag, 17. September, beginnt um 11 Uhr am Ratshausener Rathaus.