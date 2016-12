Schömberg Schwarzenberg im ÖPNV abgehängt

Er forderte eine Stellungnahme, wohin die Entwicklung des ÖPNV gehe. "Einerseits macht der Landkreis Werbung für die Hesse-Bahn, aber unsere Gemeinde hängt bei den Busverbindungen in der Luft und dazu steigen die Fahrkartenkosten für die Eltern, die im Nachbarverband 20 Prozent günstiger sind", sagte Ehnis. Adressat seiner Anfrage war unter anderem Ratskollege und Kreisrat Wolfgang Klasen (SPD). Klasen sah sich allerdings nicht in der Lage, konkrete Auskünfte zu geben.

Im Vorfeld hatte Ehnis berichtet, dass die Verbindungen immer schlechter würden und an schulfreien Tagen in Schwarzenberg gar keine Anbindung an die große Kreisstadt bestehe. "Das sind Verhältnisse wie vor dem Krieg, in denen man nach Oberlengenhardt laufen muss, um Bus zu fahren, während nach Pforzheim alle 30 Minuten ein Bus fährt", brachte der Gemeinderat seinen Unmut zum Ausdruck.

Außerdem hätten die Schüler entweder eine ausgiebige Sightseeing-Tour oder müssten im Bus stehen, so Ehnis’ Zusammenfassung der bestehenden Verhältnisse.