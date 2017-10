Schömberg Schüler erkunden Arbeitswelt

"Durch den Besuch in einem Kfz-Meisterbetrieb haben die Schüler Einblicke in die Betriebspraxis gewonnen", sagt Obermeister Wolf-Dieter Dengler. In elf Kfz-Meisterbetrieben konnten sich die Schüler informieren und Mitarbeiter kennenlernen; Arbeitsabläufe wurden praxisnah demonstriert. Im Mittelpunkt stand der Ausbildungsberuf des Kraftfahrzeugmechatronikers. Schwerpunkt dieser Ausbildung sind Arbeiten an mechanischen und elektronischen Systemen und die Kundenberatung.

Aber auch die anderen Ausbildungsberufe rund ums Auto wie Fahrzeuglackierer, Fachkraft für Lagerlogistik, Automobilkaufmann sowie Kaufmann für Büromanagement stießen auf Interesse.

Der "Tag der Berufsinformation" wurde zum 37. Mal vom Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den regionalen Kfz-Innungen veranstaltet. Mehr als 100 000 Schüler haben die Berufe des Kraftfahrzeuggewerbes kennengelernt.