Schömberg Schüler am Federsee

Die im Geschichtsunterricht schon zu kleinen Vor- und Frühgeschichtsprofis herangereiften Schüler bekamen die Gelegenheit, zusätzliche Kenntnisse in jungsteinzeitlicher beziehungsweise frühbronzezeitlicher Gebrauchskeramikherstellung und Feuererzeugung zu erwerben. Die Schüler lernten die Jagd- und Lebensgewohnheiten der altsteinzeitlichen Jäger und Sammler vor rund 16 000 Jahren als auch die neolithischen Dörfer im Moor kennen. Töpferwaren der Schussenrieder Kultur (4200 – 3700 v. Chr.) dienten als Vorlage für eigene Schöpfungen, die in der Schule noch gebrannt werden. Dem Jagdtrieb konnten sie nachgehen, indem sie sich der nachgebauten altsteinzeitlichen Speerschleudern bedienten. Nach fast vier Stunden am Federsee, dem Besuch des "Wackelwalds" auf moorigem Grund und dem Federseesteg hieß es wieder Abschied nehmen von dem UNESCO-Weltkulturerbe.