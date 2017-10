Weine vom Weingut Bärenhof, unterhaltsame Musik, gutes Essen und zufriedene Besucher: Der Musikverein Schörzingen feierte am Wochenende sein Weinfest. Bereits am Freitagabend lockten die Musikkapellen aus Deilingen-Delkhofen, Neukirch und Zimmern o.R. viele Gäste in die Hohenberghalle. Die Kapellen sorgten mit Blasmusik für gute Stimmung und eine gemütliche Atmosphäre. Am Sonntagvormittag lockte die Musikkapelle aus Meßstetten zum Frühschoppen und Mittagessen. Den Nachmittag bestritten die Jugendkapellen aus Schörzingen, bevor der traditionelle Ausklang mit dem Musikverein Schörzingen folgte. Foto: Maier