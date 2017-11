"Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne" hieß es bei der Martinsfeier des katholischen Kindergartens in Schömberg. Zur Einstimmung hatten die Kinder und Erzieherinnen zu einer kleinen Feier in die Stadtkirche eingeladen. Dort wurde die Martinslegende nachgespielt. Im Anschluss daran zogen alle mit ihren Laternen durch das Städtle und wurden dabei von der Jugendgruppe der Stadtkapelle begleitet. Vor dem Kindergarten gab es warme Getränke und eine kleine Stärkung, so dass das Fest in gemütlicher Runde ausklang. Das Kindergarten-Team dankte allen, die zum Gelingen des Martinsfeier beigetragen haben. Foto: Privat